Lazio, contro il Parma Baroni punta su Dia e Castellanos che a segnare alle neopromosse sanno come si fa: il dato

Lazio, in prossimità della sfida interna di domani sera contro il Parma Baroni punta tutto sul duo d’attacco che con le neopromosse sa come si fa

Archiviata la vittoria contro il Genoa, domani la Lazio torna nuovamente in campo per la partita interna contro il Parma fondamentale per la corsa Champions, e per il match con i ducali Baroni ha bisogno delle sue armi migliori.

Secondo quanto viene riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico biancoceleste per la sfida agli emiliani vuole puntare tutto sul duo d’attacco Castellanos-Dia, che alle neopromosse sanno entrambi come si segna e i numeri lo dimostrano.

Il quotidiano a riguardo infatti spiega che l’argentino le reti sono ben 8 contro le squadre appena salite in serie A, nelle 9 sfide che hanno visto impegnate le aquile. Dia, invece, è stato protagonista di sette reti nelle ultime sei gare contro squadre neopromosse in campionato ossia tre gol e quattro assist.