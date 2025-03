Lazio, Dalmat ricorda il 5 maggio 2002: le parole

L’ex centrocampista dell’Inter, Dalmat, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parlato anche della gara contro la Lazio nello storico 5 maggio 2002

L’ex centrocampista dell’Inter, Dalmat, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di News.Superscommesse.it, dove ha ricordato anche la celebre sfida contro la Lazio del 5 maggio 2002, fatale per i nerazzurri che consegnarono di fatto lo Scudetto alla Juve.

5 MAGGIO – Ho tantissimi bei ricordi dell’Inter, ma, purtroppo, quello più grande è anche il più brutto: il 5 maggio 2002. Non potrò mai dimenticare quel giorno. Ancora oggi, dopo più di vent’anni, ne parlo con diversi miei amici. Dovevamo vincere il campionato prima di quella data, perché penso che lo Scudetto lo perdemmo non contro la Lazio ma contro il Chievo Verona. Ricordo molto bene quella partita, segnai anche un goal. Avevamo la vittoria in mano, poi subimmo quel pareggio all’ultimo minuto. Secondo me, c’erano anche due rigori per noi che non furono concessi, uno su Di Biagio e uno su Ronaldo. Il campionato si decise in quella giornata, fu una delusione enorme