Lazio, da Lulic a Milinkovic: Inzaghi fa i conti con le assenze

Tra tamponi ed infortuni il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, per la trasferta di Crotone deve rinunciare a diversi giocatori

Dopo la sosta, riprende il campionato. La Lazio se la vedrà alle 15 contro il Crotone allo Stadio Scida. Non sono partiti per la Calabria Luiz Felipe e Milinkovic (rimasto in Serbia) causa Covid. Strakosha, tornato negativo, non è stato inserito nella lista dei convocati. Esclusi anche Escalante, che deve mettersi alle spalle l’ennesimo infortunio al polpaccio rimediato col Bologna, e Lulic. Il capitano non è ancora stato reinserito nella lista.