Lazio, da Luiz Felipe a Leiva: quattro giocatori da domani via a “zero”

Da domani quattro giocatori della Lazio saranno liberi di firmare per altre squadre e liberarsi a zero. I nomi

Quattro giocatori importanti della Lazio sono in scadenza a giugno 2022. Il 31 gennaio è una data importante per Luiz Felipe, Patric, Strakosha e Leiva. Da domani potranno programmare il proprio futuro e liberarsi eventualmente a parametro zero a luglio prossimo.

Il caso più eclatante è quello proprio del difensore: perderlo gratis sarebbe un danno e una perdita dolorosa. I contatti per il rinnovo si sono moltiplicati, ma fino ad ora non sono sfociati in un esisto positivo. Non si hanno più notizie di una risposta al club, è tentato da offerte all’estero più ricche e affascinanti. L’ombra dell’Inter, nonostante le smentite, si starebbe allungando sempre di più su di lui. Lo riporta Il Corriere dello Sport.