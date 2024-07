Lazio, Cucchi: «Ecco quale giocatore può fare veramente la differenza nella rosa di Baroni». Le parole del giornalista

Ad un mese esatto dall’inizio della serie A, la Lazio di Baroni prosegue la sua preparazione. In esclusiva a LazioNews24, il giornalista ed ex speaker radiofonico Riccardo Cucchi ha parlato dei vari temi in casa biancoceleste.

Quale giocatore arrivato questa estate, a primo impatto, ti convince di più e quale invece rischia di fare più fatica? La Lazio avrà il rimpianto di non aver preso Greenwood?

«Il giocatore che può fare veramente la differenza con Baroni è già nella rosa ed è Zaccagni, sul quale la squadra farà riferimento, mentre per quanto riguarda i nuovi direi Castrovilli perchè per lui questa è l’occasione per rinascere dopo l’addio alla Fiorentina, ed è un calciatore che mi piace moltissimo specialmente per la sua lucidità. Chi invece può andare in crisi potrebbe essere Noslin o Castellanos, proprio perchè ripetere le gesta di Immobile è veramente difficile per chiunque. Greenwood? A mio modo di vedere è stata fatta un0esagerazione intorno al calciatore. Buono ma non è, ad esempio, David Beckham e quindi i tifosi non si deprimeranno di certo per il suo mancato approdo».

