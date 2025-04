Atalanta Lazio, sono ben sei i giocatori in dubbio nella squadra di Gasperini: il punto sui nero blu in attesa del match con i capitolini

Condividi via email

Atalanta Lazio, saranno ben sei i giocatori a rischio ella partita dei bergamaschi: ecco chi può saltare il big match

Atalanta Lazio sarà il bi match di Serie A previsto per la prossima settimana di campionato. Le due squadre, attualmente in corsa Champions, non vorranno rinunciare a dei punti così importanti a così poche giornate dalla fine della corsa.

Come riportato da L’Eco di Bergamo a consolare i biancocelesti per gli infortuni di Nuno Tavares e di Castellanos sono le notizie aggiornate dall’infermeria bergamasca. Infatti, stando a quanto suggerito dal quotidiano, saranno ben sei i nerazzurri fermi ai box.

Si tratta infatti di Scamacca, Scalvini, Posch, Palestra, Toloi e Kossounou. Situazione critica per i lombardi che dovranno preparare la partita con grandi defezioni e senza poter contare su alcune pedine fondamentali. Sarà una battaglia a viso scoperto.