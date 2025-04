Gigot Lazio, ci sarà più spazio per il difensore biancoceleste? Le ultime da Formello sul centrale

Gigot Lazio, ci sarà più spazio per il francese nei prossimi incontri di campionato? Le ultime sulle scelte di Baroni

Samuel Gigot, difensore della Lazio, in prestito dall’Olympique Marsiglia non ha avuto molto spazio sino ad ora nel nostro campionato di Serie A. Per lui solo 10 presenze e due reti con la maglia dei biancocelesti in questa stagione, numeri molto esigui ma destinati a crescere.

La squadra di Baroni si ritrova infatti a fine stagione con la coperta corta e, per questa ragione, potrebbe lasciare più spazio al francese in quanto Hysaj e Pellegrini sono tornati da poco mentre Nuno Tavares non è ancora al meglio. Per questa ragione l’ex Spartak Mosca potrebbe presto rivelarsi molto utile per i capitolini già dalla prossima sfida contro la Dea.