Lazio-Cremonese: numeri da record all’Olimpico. Il dato sui biglietti. Domenica sarà una festa con più di 55.000 invitati

Come riporta Il Messaggero domenica all’Olimpico per la sfida tra Lazio e Cremonese, ultima interna per questa stagione per i capitolini, sarà una vera e propria festa 55.000 invitati.

29.500 biglietti venduti che sommati agli abbonati (26.193) portano le presenze a un passo dal record stagionale (derby escluso). Questa domenica sarà anche l’occasione per festeggiare la Champions League acquisita ma anche per salutare Stefan Radu, è il giocatore con più presenze con l’aquila sul petto (426). In più si festeggeranno i 10 anni dalla vittoria della storica Coppa Italia con la Roma e per la ricorrenza all’Olimpico tornerà l’eroe di quella giornata, Senad Lulic.