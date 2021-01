Lazio, Correa e Fares in gruppo, Pereira e Muriqi pronti a partire dal 1′

La Lazio scende in campo a Formello: le ultime dal campo

La Lazio scende in campo a Formello per preparare la sfida di Coppa Italia contro il Parma, in programma giovedì sera. Simone Inzaghi dovrà fare le valutazioni del caso, attuando turnover e rotazioni nel migliore dei modi. Sotto questo punto di vista scalpitano Muriqi ed Andreas Pereira: per loro potrebbe essere un’importante occasione, soprattutto per il centravanti. Si vedono in campo Correa e Fares. Il Tucu potrebbe anche partire dall’inizio contro i ducali. Assenti Luiz Felipe e Caicedo.