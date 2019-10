Convenzione con l’Atac per i biancocelesti

La Roma e la Lazio si impegnano a pagare le spese sostenute da Atac per trasportare allo Stadio Olimpico i tifosi ospiti durante le partite di calcio contro squadre internazionali. A stabilirlo una convenzione tra il Campidoglio, la Questura di Roma, Atac, la SS Lazio e l’AS Roma. Il testo dell’intesa e’ stato approvato dalla giunta capitolina di Virginia Raggi. Negli scorsi anni la sindaca, anche a seguito di incidenti tra opposte tifoserie fuori dallo stadio in occasione di partite di coppa, aveva piùvolte richiesto la compartecipazione dei club alle spese sostenute dal Comune in occasione dei match di maggiore rilievo, da quelle sulla sicurezza alla logistica. Ora il documento che le parti si apprestano a sottoscrivere, prevede che la Roma e la Lazio paghino 649 euro per ciascuna vettura messa a disposizione da Atac. L’azienda del servizio di trasporto pubblico invece si impegna a mettere a disposizione, su richiesta della Questura, bus/navette sufficienti al trasporto del 70% dei tifosi ospiti previsti, con la possibilità di aumentare o diminuire la percentuale in base alle indicazioni delle forze dell’ordine.