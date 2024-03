Lazio, continua la crisi all’Olimpico: due mesi dall’ultima vittoria in campionato

Lazio, la sconfitta di questa sera con l’Udinese alimenta di più la situazione delicata in casa biancoceleste: i dettagli

Continua il periodo no per la Lazio, che dopo la rimonta subita con il Bayern perde anche questa sera contro l’Udinese in casa e i numeri nel prato amico iniziano a essere preoccupanti.

La formazione biancoceleste infatti non riesce più a vincere tra le mura amiche, con l’ultimo successo della squadra di Sarri in campionato che risale a ben 2 mesi fa, ossia alla gara con il Lecce, che termino sull’1-0 con la rete di Felipe Anderson.