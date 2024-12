Lazio, la classifica in Serie A: il confronto con il 2023/24 dopo 17 giornate

Lazio che è in grande crescita nei numeri rispetto alla stagione 2023/2024. La classifica della stagione scorsa dopo 17 giornate

La Lazio ha avuto un ottimo avvio di stagione, 34 punti conquistati in Serie A dopo 17 giornate. Quarto posto in classifica per la squadra di Baroni. Il bilancio con la stagione 2023/24 è nettamente positivo: a questo punto, lo scorso anno, i biancocelesti avevano 24 punti ed occupavano il nono posto, a -6 dalla zona Champions League allora della Fiorentina.