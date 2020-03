Lazio, compiti a casa per tutto il gruppo: tapis roulant ed esercizi

Nessuna seduta a Formello fino a lunedì prossimo: lo staff medico ha deciso di assegnare degli esercizi da svolgere a casa

Tutte le squadre di Serie A hanno deciso di annullare tutte le sedute di allenamento ma il lavoro non finisce mai. In casa Lazio infatti si tornerà in campo il prossimo 16 marzo. Come riporta il Corriere dello Sport lo staff tecnico biancoceleste ha assegnato dei “compiti” a tutto il gruppo: prima di lasciare Formello infatti i ragazzi hanno ricevuto delle indicazioni sul lavoro individuale, chi sul tapis roulant e chi no. Vista l’emergenza sanitaria, i capitolini possono mantenere la forma fisica e la concentrazione fra le mura di casa.