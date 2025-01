Lazio Como, Rambaudi: «Il pari me lo tengo stretto, ma i primi 15 minuti... Dele-Bashiru ottima prova»

Lazio Como, le parole di Roberto Rambuadi sul pareggio ottenuto dai biancocelesti contro i lariani di ieri sera

Roberto Rambaudi ha parlato ai microfoni di RadioSei del pareggio di Lazio Como di ieri sera. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Primi 15 minuti da horror, la Lazio non sembrava squadra ma ci sono delle attenuanti: non deve capitare, ma questo è frutto della settimana che hanno passato. Io vedo il bicchiere mezzo pieno in questo pareggio perché era importante muovere la classifica, rialzarsi e camminare. Si poteva andare in svantaggio all’inizio, poi però anche in 10 i biancocelesti hanno avuto occasioni».

DELE-BASHIRU E TCHAOUNA – «Dele-Bashiru ottimo. Nel primo tempo lui e Pellegrini hanno fatto un’ottima partita, poi Pellegrini è stato graziato con il cartellino e in questo deve migliorare. Tchaouna? Troppo poco. L’ho visto praticamente solo quando è stato espulso. Qualità tecniche ne ha ma non bastano. Personalmente sono deluso da questo calciatore, mi aspettavo una crescita».

RISULTATO – «Il pareggio me lo tengo stretto, muovo la classifica, recupero calciatori, riacquisto autostima e poi è da sottolineare che hai giocato contro una buona squadra. Ero molto preoccupato di perderla questa gara ma dopo l’avvio la Lazio si è ripresa molto bene».