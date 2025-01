Lazio Como, Mimun indica la strada: «Serve ritrovare questa cosa per riprendere il cammino»

Clemente Mimun ha commentato la sfida di questa sera Lazio Como che arriva dopo la batosta nel derby: ecco i possibili rischi

Clemente Mimun ha commentato su Il Messaggero la sfida di questa sera Lazio Como: le sue difficoltà e cosa serve per tornare a vincere dopo la sconfitta nel Derby.

«Dopo una sconfitta secca come quella nel derby difficile non sentirsi depressi, tuttavia occorre dimenticare subito la stracittadina e puntare sull’immediata riscossa contro il Como. Non bastasse la brutta sconfitta, contro la Roma abbiamo collezionato ammonizioni e l’espulsione del nostro bomber. E oggi dovremo schierare una formazione di assoluta emergenza perché non avremo a disposizione Zaccagni, Gila e Castellanos, oltre agli infortunati Pedro e Vecino. La squadra di Fabregas è impelagata nella lotta per la salvezza. In condizioni normali non ci sarebbe partita, ma la Lazio da qualche giornata a questa parte sembra aver smarrito il suo tocco magico: stanchezza, o chissà l’appagamento di qualcuno. Staremo a vedere. Ma la squadra, sia pure rimaneggiata, non può fallire l’occasione per riprendere il suo cammino virtuoso. Deve tornare ad essere unita, combattiva e convinta dei propri mezzi. In campo devono andare solo quelli più in forma e chi non tira mai indietro la gamba. Penso ad Isaksen che, quando non è in giornata, e purtroppo accade spesso, ci costringe a giocare in dieci. Piuttosto vada in campo, o portiamo almeno in panchina un “primavera” con la voglia di farsi notare. La squadra deve ritrovare soprattutto la concentrazione, completamente mancata nei primi 20 minuti del derby, dove è prevalsa la superficialità. Temevo la sconfitta e perfino il gol di Pellegrini. Del resto il mister aveva avvertito che negli ultimi cinque match i giallorossi avevano messo insieme i nostri stessi punti. Ma loro erano in fase crescente, noi in un momento piuttosto opaco, aggravato dalla pesantissima sconfitta contro l’Inter. Continuiamo a stringerci intorno alla squadra, che tornerà bella e brillante, e al mister che si impegna al massimo . Obiettivo restare in zona Champions e prenderci la rivincita sia con l’Inter al Meazza che nel prossimo derby. Festeggiamo con una bella vittoria il nostro 125° compleanno, e buon compleanno anche a Sergio Cragnotti, presidente del secondo scudetto. E’ un campionato bello e complicato: basta poco per ritrovarsi in cima, o in mezzo. Nessuno molla di un millimetro. Ma questo è il bello del calcio. Forza ragazzi!».