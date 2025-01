Lazio, venerdì sera contro il Como occhio a Cutrone: il dato dell’ex attaccante del Milan

Lazio, alla vigilia della sfida con i lombardi i biancocelesti devono fare particolare attenzione all’ex Milan: il dato sul calciatore

Archiviata l’amarezza per la sconfitta con la Roma, la Lazio vuole ripartire subito e per farlo deve sbancare il bottino pieno con il Como. Ma chi sarà il pericolo numero uno della formazione lombarda? Stando ai numeri stagionali ottenuti fin ora l’indiziato è Cutrone il quale con la formazione di Fabregas in 18 presenze stagionali ha ottenuto 5 gol e 3 assist, e in campo si è comportato veramente bene visto che non ha ottenuto ne gialli e ne rossi.