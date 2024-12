Lazio Como, che tegola per Fabregas: il tecnico dovrà fare a meno di un titolare per la sfida dell’Olimpico

Lazio Como, a poche settimane dalla partita dell’Olimpico il tecnico spagnolo dovrà fare a meno di un titolare: ecco di chi si tratta e il motivo

Il 2024 della serie A volge verso la sua conclusione, e a terminare l’annata sarà la sfida attualmente in corso tra Bologna e Verona. Gli allenatori però visto che il campionato non si fermerà non hanno un attimo di tregua e devo guardare anche alle prossime sfide. Lo sa bene Fabregas, il quale deve fare i conti con le assenze in vista della partita con la Lazio che si disputerà il prossimo 10 Gennaio, che sarà la prima per i lombardi visto che non giocheranno subito con il Milan alla Befana, visto che la squadra di Conceicao è in Arabia.

Per il match contro i biancocelesti, il tecnico spagnolo dovrà fare i conti con l’assenza di Goldaniga il quale nella partita interna di oggi contro il Lecce, è stato ammonito e quindi con questo cartellino scatta la squalifica per il turno contro la formazione di Baroni