Lazio, col Milan per sfatare il tabù: i precedenti con le big non sorridono

La Lazio è attesa dalla super sfida contro il Milan questa sera all’Olimpico: per Sarri e i suoi l’occasione giusta per battere una big

La Lazio si appresta ad affrontare il Milan all’Olimpico in una gara molto delicata per continuare la rincorsa ad un posto in Europa. Come ricorda Repubblica, Sarri e i suoi, al termine di una settimana difficile tra la contestazione dei tifosi per il caro biglietti e l’epidemia influenzale che ha colpito mezza squadra, devono cercare di migliorare lo score contro le big.

Sono addirittura 5 i ko nelle sei gare con le prime quattro. I meccanismi difensivi sono chiaramente da rivedere.