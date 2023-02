Lazio – Cluj, dove vedere il match in Tv e streaming

Lazio-Cluj, archiviata la partita persa contro l’Atalanta i biancocelesti esordiscono in Conference, ecco dove verrà trasmessa

Dimenticare in fretta la sconfitta contro l’Atalanta, e ripartire subito questo è l’obiettivo per la Lazio in vista della gara d’esordio in Conference contro il Cluj. Il match per i tifosi biancocelesti e appassionati di calcio, verrà trasmesso alle ore 21 giovedì 16 febbraio.

La partita verrà trasmesso sia su Sky che su Dazn e in streaming su Sky Go.