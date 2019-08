Lazio, chiusa la campagna abbonamenti. Canigiani: «Siamo soddisfatti dei dati!»

Alle 19 è terminata la prima fase della campagna abbonamenti della Lazio. Subito dopo sono arrivate le dichiarazioni di Canigiani

Campagna abbonamenti Lazio / Alle 19 di oggi è terminata la prima fase della campagna abbonamenti della Lazio. La società non ha ancora diffuso il dato ufficiale, che arriverà solamente lunedì, ma sicuramente è stata raggiunta quota 19.300 (l’ultimo aggiornamento è quello delle 17). Incrementata la vendita delle due Tribune, soprattutto in Tevere, con una crescita del 10%. Raggiunti, dunque, i numeri della scorsa stagione, quando una prima campagna si concludeva con 19 mila abbonamenti venduti. Dopo il derby ci sarà una seconda finestra dedicata alle sottoscrizioni, che si concluderà a ridosso della sfida contro il Parma del 22 settembre.

CANIGIANI – Il responsabile marketing biancocelesti Marco Canigiani è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per commentare il dato raggiunto: «L’ultimo aggiornamento era delle ore 17, credo che siamo arrivati a quota 19.300 abbonati. In qualche modo abbiamo raggiunto i numeri dello scorso anno e di questo siamo felici. Dopo il derby ripartiremo, dando la possibilità di sottoscrivere gli abbonamenti anche ai tifosi che erano in vacanza. Speriamo che le prime due giornate siano soddisfacenti e che cresca la voglia di abbonarsi. Derby? Da domani alle 12 parte la vendita per i biglietti. Ricordiamo che da quest’anno tutti i fornelli dello stadio Olimpico sono abilitati alla lettura del QR code».