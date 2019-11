Lazio, che macchina da gol: i numeri

Lazio, 28 gol in dodici partite: le cifre di una squadra che fa divertire.

Una vera e propria macchina da gol: la Lazio torna a essere una fucina di occasioni, in area di rigore. Inzaghi ha disegnato una squadra offensiva, bella, che si diverte e fa divertire il pubblico. E i numeri lo confermano.

I biancocelesti hanno segnato, in dodici partite di Serie A, ben 28 gol (18 all’Olimpico, dieci fuori): la maggior parte in area di rigore, mentre in un solo caso – il gol di Acerbi contro il Torino – il centro arriva da fuori area. E con il campionato che si riapre, Inzaghi spera di aggiornare le statistiche della sua Lazio.