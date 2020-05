Lazio, Cassano: «Tare bravo, Lotito un ottimo presidente»

Lazio, il parere di Antonio Cassano in merito al direttore sportivo Igli Tare e al patron biancoceleste Claudio Lotito

Altra sera e altra diretta Instagram per Cristian Vieri. L’ex attaccante aveva come ospite Antonio Cassano che tra i vari argomenti ha parlato anche di Lazio.

«Tare non lo conosco personalmente, ma se ha preso certi giocatori come Milinkovic-Savic a pochi soldi vuol dire che è bravo. Poi dietro ha un ottimo presidente come Lotito, magari si può discutere su di lui come personaggio, ma è veramente bravo».