Lazio, allarme cartellini: il dato che fa riflettere Baroni. In due rischiano

Lazio, in questo avvio di stagione la squadra di Baroni ha accumulato un numero elevato di cartellini che potrebbero risultare pesanti

La Lazio è partita alla grande in questa stagione, conquistando il secondo posto in classifica dopo dodici giornate di campionato e vincendo tutte le prime quattro partite di Europa League. Un dato, però, preoccupa il tecnico Marco Baroni. Infatti, come riporta Il Messaggero, i cartellini stanno diventando troppi e potrebbero risultare pesanti nelle prossime gare.

La Lazio è l’unica squadra tra le prime otto della Serie A ad avere diffidati in rosa (Isaksen e Rovella), mentre Gila e Castellanos sono a quota tre. Quello che fa riflettere è che i biancocelesti sono la terza squadra più ammonita del campionato, anche se sono soltanto noni per falli commessi. Ora i ragazzi di Baroni dovranno stare attenti perché li attende un tour de force contro Bologna, Parma, Napoli, Inter, Lecce, Atalanta e Roma ed un giallo potrebbe risultare fatale.