Scudetto, Cannavaro: «La Lazio ha la rosa ristretta, non credo terrà il ritmo…»

Fabio Cannavaro ha fatto un bilancio sulla lotta Scudetto, soffermandosi anche sulle possibilità della Lazio rispetto ad Inter e Juve

Ognuno dice la sua. La lotta Scudetto è avvincente e senza esclusione di colpi. Sono tanti i commenti e pronostici fatti per capire chi sarà la squadra che cucirà un’altra stellina sul petto. Fabio Cannavaro – in un’intervista a La Gazzetta dello Sport – ha fatto il suo bilancio:

«Ha un grandissimo Ciro Immobile finalizzatore e uno bravo come Luis Alberto nel vedere e creare gioco, oltre a una difesa solida che subisce pochissimo. Ma la rosa è ristretta rispetto alla concorrenza e non credo che possa tenere il ritmo fino in fondo».