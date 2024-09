Lazio, Candreva non ti ha mai DIMENTICATA: il gesto social che EMOZIONERA’ i tifosi – FOTO

Lazio, l’ex biancoceleste sui social pubblica un bel post testimoniando che non ha mai dimenticato il club capitolino

Attualmente è svincolato e in cerca di una squadra, ma nel suo cuore alberga sempre un grande amore per la Lazio e per i tifosi. Candreva infatti sui social, pubblica una stories dove immortala un bambino con addosso la sua maglia con il numero 87 ai tempi di quando il calciatore militava a Formello