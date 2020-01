Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto per parlare del momento in casa Lazio

Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della situazione in casa Lazio e soprattutto della lotta per lo Scudetto. Ecco ciò che ha detto:

«Scudetto? Ci sono quattro contendenti e per la Lazio è l’anno della verità. Sarà una corsa avvincente, con i biancocelesti ovviamente avvantaggiati data l’assenza di coppe», conclude così il tecnico bresciano.