Lazio, Matri accoglie Conti a Formello: «Che piacere rivederti capitano!»

In occasione della sfida del campionato Primavera tra Lazio e Cagliari, Alessandro Matri ha incontrato di nuovo Daniele Conti

La Lazio Primavera ha subito un’altra sconfitta nel suo campionato, perdendo in casa per 2-1 contro il Cagliari. Nonostante il risultato negativo, in casa biancoceleste c’è stata occasione di sorridere almeno per qualcuno.

Stiamo parlando di Alessandro Matri, l’ex attaccante ora collaboratore del ds Igli Tare. Il dirigente della Lazio, infatti, ha incontrato a Formello il suo ex compagno di squadra ai tempi del Cagliari Daniele Conti, attuale coordinatore tecnico del settore giovanile sardo. «Che piacere rivederti capitano!» ha scritto Matri in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, in cui abbraccia Conti di fronte all’aquila biancoceleste.