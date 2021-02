Lazio-Cagliari, la frase di Di Francesco alla panchina biancoceleste

Attimi di nervosismo per Eusebio DI Francesco sul finale della sfida contro la Lazio. La frase rivolta alla panchina biancoceleste

Manca qualche minuto al fischio finale di Lazio-Cagliari, e i biancocelesti sono avanti 1-0 grazie al gol di Immobile. Il tecnico dei sardi Eusebio Di Francesco si rivolge nervosamente verso la panchina di Simone Inzaghi, accusando i raccattapalle di ritardare la ripresa del gioco.

Questo è quanto riporta Il Corriere dello Sport, che arricchisce la vicenda di altri particolari. L’ex allenatore della Roma avrebbe detto: «Se lui va lì e non gli dà il pallone, almeno stai zitto… fate i furbi», dimenticando un episodio analogo durante il derby con lui in panchina per i giallorossi.