Lazio Bruges, le probabili formazioni: Reina tra i pali, Correa accanto a Immobile

Le probabili formazioni di Lazio-Bruges: Correa in vantaggio su Caicedo, Reina confermato tra i pali, in dubbio Luiz Felipe

«Per noi domani sarà come una finale» ha dichiarato mister Inzaghi, in conferenza stampa. La Lazio si giocherà l’accesso agli ottavi di Champions League contro il Bruges e il tecnico sta studiando l’undici migliore da far scendere in campo. Correa e Patric sono da valutare, ma l’argentino è il principale candidato a partire dal primo minuto accanto ad Immobile, con Caicedo pronto a subentrare a gara in corso.

Reina difenderà ancora i pali, mentre nel terzetto difensivo si rivedrà Hoedt dal primo accanto ad Acerbi e Luiz Felipe. Al centro Milinkovic, Leiva e Luis Alberto affiancati da Fares e Lazzari.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All.: Inzaghi

CLUB BRUGGE (4-3-3): Mignolet; Clinton Mata, Kossounou, Mechele, Ricca; Balanta; Dennis, Vanaken, Vormer; De Ketelaere, Lang. All.: Clement