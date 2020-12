Champions League, Lazio Bruges: dove vedere il match in tv e streaming

Lazio-Bruges è la sesta gara di Champions League del Girone F: ecco dove vedere il match in tv e in streaming

La Lazio ha chiaro l’obiettivo: battere il Bruges e centrare gli ottavi di Champions League. La squadra di Inzaghi è al momento al secondo posto del Girone F con 9 punti, risultando ancora imbattuta.

La gara contro la squadra di Clement è in programma per domani sera, 8 dicembre alle ore 18.55, allo Stadio Olimpico di Roma, sarà visibile sulle reti Sky Sport e sulle piattaforme streaming come Sky Go e Now tv.