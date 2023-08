Lazio, Bonanni: «Parole Sarri? Gli allenatori non dovrebbero esternare certe dinamiche» Le parole dell’allenatore

Intervenuto ai microfoni di TMWRadio, Massimo Bonanni, ha commentato l’esordio di campionato della Lazio e le parole al veleno di Maurizio Sarri.

LE PAROLE- Ho sempre pensato che l’assenza di Milinkovic sarebbe stata pesante, ma da oggi dico che è pesantissima. La Lazio dovrà cercare qualcuno sul mercato per ritrovare quelle caratteristiche che sono andate perse, perché la squadra in mezzo è troppo leggera. Gli allenatori poi non dovrebbero esternare troppe problematiche, ma tenerle dentro lo spogliatoio. Il presidente ha speso tanto, ma poteva e doveva spendere meglio. Bisogna anche dire che se Falcone non avesse fatto quel miracolo la partita si sarebbe chiusa, ma dopo quell’occasione la Lazio si è sfaldata. Ora è il momento di gettare le basi per il futuro, ma non si può perdere tempo perché ci sono subito impegni importanti