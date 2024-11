Lazio-Bologna, telecronaca e commento tecnico di Dazn della partita

Lazio-Bologna, a pochi giorni dalla sfida interna contro la formazione emiliana ecco chi commenterà la gara per l’emittente streaming

Archiviata la sosta per la Nazionale, la serie A riparte con match molto interessanti tra cui Lazio-Bologna, fondamentale per i biancocelesti per confermarsi e magari chissà centrare il primato al cospetto di eventuali passi falsi delle rivali. Alla vigilia della partita contro gli emiliani, il match che sarà trasmesso su Dazn sarà raccontato e commentato da Pardo e dall’ex Lazio Marcolin