Lazio Bologna, Dott. Rodia: «Non ci sono criticità segnalate»

Il medico sociale della Lazio, al termine della gara, è intervenuto ai microfoni della radio sociale per rassicurare i tifosi

La Lazio vince contro il Bologna e si porta momentaneamente al primo posto. Durante la partita ci sono stati dei piccoli acciacchi per i giocatori biancocelesti.

Per rassicurare tutti i tifosi, il Dott. Rodia è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: «Non ci sono criticità segnalate. Le sostituzioni sono state fatte solo in via precauzionale per non trasformare piccole situazioni in criticità. Tenere Acerbi fuori è stato difficile, più difficile tenerlo fuori che curarlo. Siamo ottimisti per un recupero abbastanza rapido. Anche Marusic ha avuto un affaticamento ma tutto dovrebbe rientrare molto brevemente».