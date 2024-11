Lazio Bologna, Rambaudi: «Gara determinante. Rovella e Guendouzi mi preoccupano»

Lazio Bologna, Roberto Rambaudi ha parlato così del match in programma domenica sera allo Stadio Olimpico di Roma

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha parlato così del match di domenica sera tra Lazio e Bologna:

PAROLE – «Contro il Bologna è una gara determinante, che mi farà dare il primo voto a questa squadra, soprattutto per la gestione post sosta. Fa parte della crescita passare questo ‘esame’. È una partita bella da disputare, contro una squadra che gioca e che ti può mettere in difficoltà; dal canto nostro noi possiamo mettere in difficoltà loro e fare bene, con la voglia di vincere.

Il Bologna è una squadra organizzata, propositiva, sa quello che vuole. Dietro hanno esperienza: De Silvestri è intelligente e fisico, bisogna fare attenzione. Il Bologna ha la sua identità, ma la Lazio è la Lazio. I biancocelesti devono pensare a fare la loro partita. La Lazio deve fare la Lazio e se fa questo non avrà problemi.

Io sono un po’ preoccupato: se la partita sarà equilibrata e servirà rompere gli equilibri, l’assenza di Tavares peserà molto. Non è mancanza di fiducia nei confronti di Pellegrini, chiunque altro avrebbe problemi. Anche questo è un esame che voglio vedere. 4-3-3? Il tecnico farà la disamina giusta disamina .L’unico timore che ho riguarda quanto hanno speso Rovella e Guendouzi in queste due settimane. Poi se girano, gira tutto perché gli altri si adeguano al loro ritmo».