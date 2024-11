Lazio-Bologna, possibile tocco di braccio di Moro in area? Marelli fa chiarezza a Dazn

Lazio-Bologna, l’ex arbitro e moviolista Dazn analizza l’episodio che ha visto coinvolto il difensore emiliano: le sue parole

Risultato ancora fermo sullo 0-0 all’Olimpico tra Lazio e Bologna, con le due formazioni che non riescono a sbloccare la partita che chiude la domenica di serie A. A far discutere nella seconda frazione è stato il possibile tocco di braccio di Moro in area, e ad analizzare l’episodio ci pensa Marelli a Dazn

PAROLE – Si stava vedendo un possibile tocco di braccio di Moro, ma non si capiva nulla dalle immagini. La sensazione è che un tocco ci sia stato ma con il braccio attaccato al corpo, quindi non punibile.