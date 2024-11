Lazio Bologna, Italiano recupera un difensore: le ultime in vista della sfida dell’Olimpico

Lazio Bologna, il match è in programma domenica 24 novembre alle ore 20:45. Le ultime sulle scelte di Italiano

Domenica alle 20:45 andrà in scena il match tra Lazio e Bologna allo Stadio Olimpico di Roma. Per l’occasione, come riportato da Il Corriere dello Sport, Vincenzo Italiano ha recuperato Martin Erlic, il quale era rimasto ai box per un mese a causa di un problema muscolare.

A partire titolare in difesa, però, dovrebbero essere Beukema e Casale, grande ex della partita. Non ci sarà Ndoye in seguito alla violenta botta contro il palo nella sfida alla Roma, mentre Posch nella giornata di ieri ha svolto un lavoro differenziato. In attacco Castro è in vantaggio su Dallinga.