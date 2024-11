Lazio-Bologna, dove vedere il match in tv e streaming

Lazio-Bologna, ad una settimana esatta dalla partita contro gli emiliani ecco dove seguire il match in tv e streaming

Archiviata la sosta della Nazionale, la Lazio tornerà in campo e affronterà come primo avversario il Bologna di Italiano che vuole dal canto suo fare un altro scherzo ad un altra romana, dopo che è già successo prima della sosta contro la Roma che è costata la panchina della Roma a Juric. Il match avverrà domenica prossima alle 20.45 e sarà trasmesso su Dazn ma non perdete il consueto appuntamento con la cronaca testuale su Lazionews24