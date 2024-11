Lazio Bologna, Dia o Castellanos: Baroni ha un favorito

Lazio Bologna con il 4-3-3 per mister Marco Baroni: chi giocherà in attacco tra Boulaye Dia e Taty Castellanos domani sera?

Marco Baroni dovrebbe confermare il 4-3-3 visto contro il Monza nella gara di domani tra Lazio e Bologna. Per questo i biancocelesti giocheranno con un solo centravanti, il favorito per una maglia da titolare è Castellanos. Dovrebbe essere l’argentino a giocare insieme a Isaksen e Zaccagni in attacco.

Dia potrebbe quindi entrare a gara in corso per poi partire dal primo minuto nella sfida di Europa League contro il Ludogorets.