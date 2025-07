Biglietti Lazio, al via la vendita per il Memorial Criscitiello contro l'Avellino. Le ultime - Lazio News 24

Biglietti Lazio, al via la vendita per l’amichevole contro l’Avellino al Memorial Criscitiello. Il punto

La S.S. Lazio si prepara a scendere in campo per un appuntamento estivo di grande valore sportivo ed emotivo: sabato 26 luglio, alle ore 20:30, la squadra biancoceleste parteciperà al 3° Memorial “Sandro Criscitiello”, che si terrà presso lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. L’avversario sarà l’U.S. Avellino, in una sfida amichevole che promette emozioni dentro e fuori dal campo.

L’evento non rappresenta soltanto un test importante in vista della nuova stagione, ma anche un’occasione per ricordare una figura simbolica del giornalismo sportivo italiano. Il Memorial, dedicato a Sandro Criscitiello, vuole celebrare la passione, la professionalità e l’amore per il calcio di un uomo che ha saputo raccontare lo sport con sensibilità e competenza. Un momento di incontro tra tifosi, squadre e territori, nel nome dei valori autentici che uniscono chi vive il calcio con il cuore.

Per i tifosi biancocelesti, sono già disponibili i biglietti Lazio per assistere all’incontro. La società ha predisposto settori dedicati all’interno dello stadio di Frosinone, in modo da garantire ai propri sostenitori la possibilità di vivere al meglio questa serata speciale. I tagliandi possono essere acquistati comodamente online attraverso il circuito Go2, piattaforma ufficiale che gestisce la vendita dei biglietti per l’evento.

È consigliabile procedere con l’acquisto il prima possibile, data la grande attesa per il match e la limitata disponibilità dei posti nei settori riservati ai tifosi laziali. Il Memorial Criscitiello, infatti, rappresenta anche uno dei primi appuntamenti della nuova Lazio targata Gian Piero Gasperini, e molti supporter non vorranno perdere l’occasione di vedere in azione i propri beniamini, magari con qualche volto nuovo in campo.

I biglietti Lazio per l’amichevole contro l’Avellino costituiscono dunque un’opportunità per seguire da vicino la squadra in una cornice significativa, all’insegna della memoria e della passione per il calcio. Per ulteriori informazioni su prezzi, settori disponibili e modalità d’ingresso, è possibile consultare il sito ufficiale della Lazio o accedere direttamente alla pagina dedicata su Go2.