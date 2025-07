Biglietti Lazio, informazioni e prezzi per quanto riguarda l'amichevole contro l'Atromitos. I dettagli - Lazio News 24

Biglietti Lazio in vendita per l’amichevole contro l’Atromitos: prezzi, info e dettagli. La situazione

La Lazio ha ufficializzato con un comunicato la messa in vendita dei biglietti per l’ultima amichevole estiva in programma sabato 16 agosto alle ore 20:00. I biancocelesti affronteranno l’Atromitos allo Stadio “Centro d’Italia-Manlio Scopigno” di Rieti, in un test importante in vista dell’inizio della nuova stagione.

I biglietti Lazio per questa amichevole sono disponibili a partire da 14 euro fino a 35 euro, a seconda del settore selezionato. Inoltre, per favorire la partecipazione delle famiglie, sono previste tariffe scontate per gli under 14.

Nel comunicato si legge:

«La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara contro l’Atromitos, valida come ultima amichevole estiva, in programma sabato 16 agosto alle ore 20:00 allo Stadio “Centro d’Italia-Manlio Scopigno” di Rieti. I tifosi potranno acquistare i biglietti comodamente online attraverso il sito ufficiale di Vivaticket o presso i numerosi punti vendita fisici Vivaticket sparsi su tutto il territorio nazionale. Per conoscere il punto vendita più vicino, è possibile consultare la mappa interattiva disponibile sul sito».

L’amichevole rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di preparazione della squadra di Maurizio Sarri, impegnata in queste settimane nel ritiro estivo. La Lazio cercherà di testare condizione atletica, equilibrio tattico e rotazioni di rosa contro una squadra strutturata come l’Atromitos, club greco con lunga tradizione nella Super League e presenza in diverse competizioni europee.

Fondata nel 1927, la squadra di Atene vanta successi nazionali come la Coppa e la Supercoppa di Grecia. L’Atromitos è da sempre un avversario ostico e offrirà alla Lazio un confronto stimolante e utile per valutare la crescita collettiva in vista dell’avvio ufficiale della stagione.

La società invita tutti i tifosi a partecipare all’evento e a sostenere la squadra in questa fase cruciale di preparazione. I biglietti Lazio sono acquistabili in anticipo, sia online che nei punti vendita autorizzati, per evitare code o eventuali problemi legati alla disponibilità.

Per ulteriori informazioni su modalità d’acquisto, mappa degli accessi e settori disponibili, si consiglia di visitare il sito ufficiale della Lazio o la piattaforma Vivaticket.