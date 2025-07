Pedro carica la Lazio: «In casa possiamo diventare invincibili con questo tifo. La priorità...» - Lazio News 24

Lazio, Pedro: «Tifosi fondamentali per noi, tornare a vincere in casa è la priorità». La carica dell’attaccante

È iniziata ufficialmente la terza giornata di ritiro per la Lazio presso il centro sportivo di Formello. La squadra continua il lavoro sotto gli occhi attenti dello staff tecnico, e arrivano anche le prime dichiarazioni da parte dei protagonisti biancocelesti. Ai microfoni dei canali ufficiali del club ha parlato Pedro, uno dei senatori dello spogliatoio, soffermandosi sul legame con i tifosi e sulla prima gara di campionato contro il Como di Fabregas.

L’attaccante spagnolo ha evidenziato l’importanza del pubblico laziale: «I tifosi? Ovviamente l’ho sempre detto: sono una forza molto importante per noi, ci danno tanto supporto ed è fondamentale. L’anno scorso abbiamo finito male giocando in casa, pareggiando spesso. Ma deve tornare a essere una nostra forza vincere in casa davanti ai nostri supporter. Ringrazio sempre tutti per il supporto che danno alla squadra».

Il pensiero di Pedro riflette la volontà della Lazio di voltare pagina, dopo una stagione altalenante che ha visto i biancocelesti chiudere il campionato con numerose difficoltà, soprattutto nelle gare casalinghe. Riconquistare l’Olimpico e trasformarlo nuovamente in un fortino sarà uno degli obiettivi principali della squadra in questa nuova annata.

Con l’avvicinarsi della prima giornata di Serie A, fissata contro il Como, l’attenzione cresce. La sfida contro la formazione guidata da Cesc Fabregas rappresenta un banco di prova significativo per la nuova Lazio. Sarà fondamentale partire col piede giusto, anche per alimentare entusiasmo e riportare fiducia in un ambiente che, nelle ultime settimane, ha vissuto momenti di tensione e contestazione.

Il ritiro a Formello prosegue con intensità: tra lavoro tattico e preparazione atletica, il gruppo sta cercando di costruire una base solida. Pedro, con la sua esperienza internazionale, sarà ancora una volta una guida per i più giovani e un punto di riferimento per tutto il gruppo.

La nuova stagione della Lazio si apre dunque con obiettivi chiari: migliorare le prestazioni casalinghe, coinvolgere nuovamente la tifoseria e tornare a competere ai massimi livelli. E in questo cammino, le parole di Pedro suonano come un messaggio diretto a tutto l’ambiente biancoceleste: solo uniti si può tornare a vincere.