Lazio, Bojinov non ci sta: «La Fiorentina non meritava di perdere con i biancocelesti»

Bojinov, l’ex attaccante torna a parlare della gara della Fiorentina contro la Lazio e rilascia a riguardo alcune dichiarazioni a TMW

Intervenuto ai microfoni di TMW, Bojinov si sofferma sulle partite disputate dalla Fiorentina e analizza le sconfitte tra cui la Lazio

NON MERITAVA DI PERDERE – La Fiorentina non ha una rosa ampia da prima in classifica ma è lì a lottare e dare fastidio. Anche andando a San Siro contro il Milan ha dominato, non hanno paura di niente e mister Italiano dimostra di voler giocarsela con tutti. Con il Milan, la Juve e la Lazio non meritava e l’importante è che tutti seguano il mister