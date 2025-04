Lazio Bodo Glimt, la girata a botta sicura di Zaccagni trova le mani del portiere norvegese: continua l’assedio biancoceleste

Lazio Bodo Glimt la conclusione di Mattia Zaccagni termina la sua corsa tra le braccia del portiere: biancocelesti sempre più pericolosi

Riprende il secondo tempo della sfida odierna di UEFA Europa League Lazio Bodo Glimt nella quale i biancocelesti sono riusciti a portarsi in vantaggio grazie alla rete del Taty Castellanos. I biancocelesti hanno aumentato il ritmo e le azioni offensive sono levitate senza però riuscire a ferire i norvegesi.

Questo almeno per i primi 10 minuti della ripresa dove la squadra di Baroni è entrata in camp con il chiaro obiettivo di strappare la qualificazione. A dimostrazione di questo la doppia conclusione ravvicinata di Pedro e di Zaccagni che non sono però riuscite a sorprendere l’estremo difensore. Crescono sempre più i decibel all’Olimpico per questa partita emozionante.