Lazio Bodo Glimt, Mandas salva i compagni con una grande parata su Berg nel finale del primo tempo: le ultime

Lazio Bodo Glimt Mandas devia sopra la traversa una conclusione molto insidiosa dei norvegesi in extremis: le ultime

Nel match di questa sera i biancocelesti sono riusciti a portarsi avanti grazie alla rete del Taty Castellanos. L’incontro dello Stadio Olimpico, valevole per il ritorno dei quarti di finale d’Europa League, ha avuto due facce in quanto i capitolini ci hanno messo un po’ a prendere possesso del gioco, riuscendo a sbloccare la gara solo al 20′ minuto.

La squadra di Baroni è riuscita quindi a portarsi in vantaggio e, se questo risultato non è ancora in dubbio, è anche grazie alla parata in extremis su una punizione defilata calciata dal limite dell’area negli ultimissimi minuti.

Gran tiro di Berg deviato da Mandas sopra la traversa. Finisce quindi 1-0 la prima frazione della sfida Lazio Bodo Glimt dopo una traiettoria a scendere sul secondo palo che ha spaventato i supporters di casa.