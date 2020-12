Lazio Bayern Monaco, sarà il primo confronto ufficiale tra le due squadre

L’urna di Nyon ha abbinato Lazio e Bayern Monaco agli ottavi di Champions League: sarà il primo confronto ufficiale tra le due squadre

La Lazio è stata sorteggiata contro il Bayern Monaco negli ottavi di finale di Champions League 2020/2021.

I bavaresi sono i detentori del torneo. La squadra di Flick ha chiuso l’ultima stagione conquistando campionato, coppa nazionale e Champions League e non ha ancora alzato il piede dall’acceleratore. In questa stagione infatti, ha vinto senza problemi il suo girone europeo ed in campionato è ad un punto dalla sorprendente capolista Bayer Leverkusen. Il capocannoniere stagionale dei tedeschi è ovviamente Robert Lewandowski, a segno 16 volte in tutte le competizioni.

Sarà il primo confronto ufficiale tra Lazio e Bayern Monaco, il secondo in assoluto: le due squadre si affrontarono in amichevole allo Stadio Olimpico di Roma il 17 settembre 1974, partita terminata 1-1.