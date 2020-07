Lazio, Ballotta: «Scudetto? La qualità della Juve fa la differenza. Inzaghi vive di calcio»

L’ex portiere della Lazio, Marco Ballotta, ha commentato il finale di stagione che può attendere la squadra di Inzaghi

Marco Ballotta è il portiere più longevo in Serie A, un record che Gigi Buffon potrebbe battere in futuro, visto il rinnovo fino al 2021. L’ex portiere, raggiunto dai microfoni di Qs Sport, analizza anche le ambizioni della Lazio e le possibilità di questa stagione: «Ce la farà Inzaghi? Forse sì, se non ci fosse stato lo stop. Senza Coppe e con un impegno alla settimana avrebbe gestito meglio le forza. Oggi la qualità della rosa della Juventus fa la differenza. Anche se c’è ancora lo scontro diretto, possono essere decisive la gera edi questo weekend, Lazio-Milan e il derby».

INZAGHI – «Non pensavo fosse così forte come allenatore. Siamo stati compagni di squadra alla Lazio, ricordo che conosceva tutti, ma proprio tutti, i giocatori. Un uomo che ha sempre vissuto di calcio».