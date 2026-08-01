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Lazio Avellino, vantaggio biancoceleste al momento! A segno Serra e Ratkov
Lazio Avellino, i biancocelesti partono col botto nell’amichevole casalinga! Firmano il vantaggio Serra e Ratkov
Il centro sportivo di Formello è teatro di un test amichevole estremamente intenso e ricco di emozioni tra la Lazio guidata da Gennaro Gattuso e l’Avellino allenato da Alessandro Nesta, il fischio d’inizio è stato alle 09:30. La sgambata estiva sta offrendo indicazioni importanti per i due tecnici, desiderosi di valutare i progressi dei rispettivi gruppi in vista degli impegni ufficiali della nuova stagione. La sfida si è accesa fin dalle prime battute, regalando giocate spettacolari e ribaltamenti di fronte continui sul campo. Ora il risultato è 3-1 per i padroni di casa!
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La partenza choc e il vantaggio dell’Avellino firmato da Di Maggio
L’avvio di partita ha sorpreso i padroni di casa, puniti dall’intraprendenza della formazione irpina. Al dodicesimo minuto, infatti, l’Avellino ha sbloccato il punteggio grazie a un’azione manovrata partita dalla corsia di destra con Favilli, rifinita con precisione e conclusa dall’inserimento vincente di Di Maggio, che ha battuto il portiere avversario gelando la panchina di Gennaro Gattuso. La reazione dei capitolini non si è tuttavia fatta attendere, trovando immediatamente il pareggio grazie alla conclusione di Floriani Mussolini e al successivo tap-in vincente di Serra.
La riscossa della Lazio e la doppietta decisiva di Ratkov
Superato il momento di appannaggio iniziale, la manovra offensiva della Lazio ha iniziato a girare a pieno ritmo sul campo verde. Al ventiduesimo minuto i biancocelesti hanno trovato il sorpasso sfruttando un fulmineo contropiede orchestrato da Cancellieri e finalizzato da Ratkov, abile a superare Iannarilli. Poco prima dell’intervallo, esattamente al minuto trentasei, lo stesso Ratkov si è ripetuto sfruttando un assist illuminante di Serra, firmando la sua personale doppietta e chiudendo la prima frazione con un chiaro vantaggio per la squadra di Gennaro Gattuso.
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