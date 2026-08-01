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Lazio Avellino LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match
Lazio Avellino: i biancocelesti di Gattuso scendono in campo per l’amichevole in programma a Formello. Segui il match con noi!
Lazio e Avellino si sfidano oggi a partire dalle ore 9:30 presso il centro sportivo di Formello. La squadra allenata dal tecnico Rino Gattuso affronta quella di Nesta nella sfida amichevole, un test importante per verificare le condizioni dei giocatori impiegati in attesa della prima sfida stagionale contro il Mantova, valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia in programma il 16 agosto. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei biancocelesti!
CRONACA LAZIO AVELLINO
Aggiornamenti dalle ore 9:30
TABELLINO LAZIO AVELLINO
In attesa delle formazioni ufficiali
GOL:
AMMONIZIONI:
ESPULSIONI:
LAZIO (): . A disposizione: . Allenatore: Gennaro Gattuso.
AVELLINO (): . A disposizione: . Allenatore: Alessandro Nesta.
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