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Arriva l’esordio di Doekhi in Lazio Avellino! Taylor firma il sesto gol
Lazio Avellino sta regalando emozioni immense! E’ giunto il debutto di Danilho Doekhi sul manto erboso, ecco la rete di Taylor
Il rettangolo verde del centro sportivo di Formello continua a regalare emozioni e reti a grappoli nella sfida amichevole che vede contrapposte la Lazio guidata da Gennaro Gattuso e l’Avellino di Alessandro Nesta. La sgambata estiva, ricca di spunti tattici e di novità legate alle rotazioni delle rose, vede i biancocelesti saldamente in vantaggio con il punteggio di 5-3. La partita offre test preziosi per valutare la condizione atletica sul campo in vista dell’imminente inizio della nuova stagione.
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La reazione dell’Avellino firmata da Pandolfi sul campo
Nonostante il pesante passivo maturato nei minuti precedenti, la formazione irpina dimostra grande carattere e continua a lottare con orgoglio su ogni pallone. Al 75′ minuto della contesa, l’Avellino trova infatti la terza rete della sua partita grazie a una pregevole giocata corale: Pandolfi sfrutta al meglio un perfetto assist proveniente dalla corsia laterale servito da Palumbo, battendo l’estremo difensore biancoceleste e accorciando ulteriormente le distanze sul campo.
I cambi di Gennaro Gattuso e l’esordio di Danilho Doekhi
Nel corso della seconda frazione di gioco, esattamente intorno al 77′ minuto, il tecnico Gennaro Gattuso opera una vera e propria rivoluzione nell’undici in campo, richiamando in panchina diversi elementi e concedendo spazio ad altrettanti protagonisti. Lasciano il rettangolo verde giocatori come Serra, Przyborek, Reda Belahyane, Pedraza, Cancellieri, Ratkov e Floriani, facendo posto a Taylor, Rovella, Danilho Doekhi, Noslin, Dele-Bashiru e Lazzari. Particolare attenzione è rivolta proprio a Danilho Doekhi, che bagna così il suo esordio assoluto con la maglia della Lazio! Inoltre, Nuno Tavares ha lavorato sulla sabbia, mentre al 90’+1′ arriva il sesto gol targato Kenneth Taylor.
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