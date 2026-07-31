Il West Ham scarica Füllkrug! Non solo Lazio, tentazione Werder Brema per il tedesco

Niclas Füllkrug non rientra nel progetto del West Ham! Oltre alla Lazio, sul tedesco è piombato il Werder Brema

La ricerca di un nuovo centravanti da parte di Gennaro Gattuso si arricchisce di un nome di spessore internazionale direttamente dalla Premier League. La Lazio continua a valutare diverse opzioni per rinforzare il proprio reparto offensivo e, tra le piste delle ultime settimane, emerge con forza il profilo di Niclas Füllkrug. L’attaccante tedesco ha recentemente cambiato agenzia di rappresentanza, decidendo di gestire in prima persona i propri interessi professionali. Come riportato dal portale tedesco DeichStube, la situazione del centravanti ha attirato l’attenzione di diversi club, aprendo scenari di mercato particolarmente intriganti per il futuro del giocatore.

Ultimissime Lazio LIVE: Suggestione Ivanovic! Le novità su Taylor

La concorrenza del Werder Brema per Niclas Füllkrug

La strada che porta al giocatore del West Ham non vede però i biancocelesti come unici estimatori sul mercato. Su di lui si è infatti registrato il forte e caloroso inserimento del Werder Brema, pronto a riportare a casa l’attaccante attraverso la formula del prestito temporaneo, esattamente come vorrebbe fare la Lazio. Il club inglese, che ha messo di fatto alla porta il centravanti dopo le ultime stagioni, sarebbe anche disposto ad accettare la cessione a titolo temporaneo per sbloccare la situazione logistica e finanziaria della propria rosa.

🌐 Le News di Lazio News 24 su Google Seguici su Google News per non perdere nessun aggiornamento sulla prima squadra della capitale. Seguici Ora

L’ostacolo dell’ingaggio per Niclas Füllkrug

Nonostante la disponibilità del West Ham a cedere il calciatore in prestito, la trattativa presenta un ostacolo economico di primaria importanza che frena la chiusura immediata dell’operazione. Il nodo cruciale è rappresentato dall’ingaggio percepito dal centravanti tedesco, che si aggira intorno alla cifra di 5,6 milioni di euro a stagione. Una cifra particolarmente onerosa che la Lazio e le altre pretendenti devono valutare con attenzione prima di affondare il colpo decisivo per regalare il rinforzo offensivo al proprio tecnico.